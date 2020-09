Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ettringen, Bergstraße (ots)

Am 07.09.20, kam es zwischen 11.00 h und 11:10 h, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem parkenden, Pkw, VW-Touran. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte das Fahrzeug während der Vorbeifahrt und beschädigte u.a. den linken Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell