Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Baucontainer und Anhänger in Hedendorf aufgebrochen, Einbrecher in Buxtehuder Lagerhalle am Güterbahnhof, Motorroller in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Baucontainer und Anhänger in Hedendorf aufgebrochen

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hedendorf im Nottensdorfer Weg zwei Baucontainer und einen Anhänger auf einer dortigen Baustelle aufgebrochen.

Was der oder die Unbekannten dann daraus entwendet haben, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Buxtehuder Lagerhalle am Güterbahnhof

Ebenfalls bisher unbekannte Einbrecher haben sich am gestrigen Sonntag zwischen 06:00 h und 19:30 h in Buxtehude am Güterbahnhof gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Lagerhalle verschafft und diese offenbar nach brachbarem Diebesgut durchsucht.

Auch hier ist derzeit noch unklar ob und was erbeutet werden konnte.

Der angerichtete Schaden wird vorläufig ebenfalls auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

3. Motorroller in Buxtehude entwendet

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag, 23:30 h und Sonntag, 14:00 h in Buxtehude in der Altländer Straße einen dort vor einem Haus abgestellten Motorroller entwendet.

Der schwarze Roller der Marke CPI Oliver Sport hat das Kennzeichen 790 HBA und stellt einen Wert von ca. 300 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell