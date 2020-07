Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Kawasaki in Buxtehude --- Zeugen nach Ladendiebstahl in Buxtehude gesucht

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Kawasaki in Buxtehude

In der Nacht vom 14. auf den 15.07.2020 entwendete ein unbekannter Täter ein weißes Kraftrad der Marke "Kawasaki", welches vor der Wohnanschrift des Geschädigten in der Buxtehuder "Estetalstraße" abgestellt wurde.

An dem Kraftrad befanden sich Ledertaschen an den Seiten. Außerdem war es mit einem Windschild versehen.

Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04161-6470 bei dem Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

2. Zeugen nach Ladendiebstahl in Buxtehude gesucht

Am gestrigen Mittwoch, den 15.07.2020, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in der Buxtehude Altstadt, in der Straße "Zwischen den Brücken".

Der männliche, bislang unbekannte Täter steckte die Waren des Drogeriemarktes in den mitgebrachten Rucksack und versuchte den Markt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine Kundin wurde jedoch auch den Diebstahl aufmerksam und sprach eine Mitarbeiterin an, welche den Täter schließlich vor dem Markt ansprach.

Dieser schubste die Mitarbeiterin jedoch und flüchtete in Richtung des nahegelegenen Stadtparks.

Die Polizei Buxtehude bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 04161-6470 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Andre Janz

Telefon: 04141-102 104

E-Mail: andre.janz@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell