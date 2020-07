Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter entwendet Leichtkraftrad aus Kleingartenkolonie in Buxtehude --- Sachbeschädigung an einer Stader Ampelanlage

Stade (ots)

1. Unbekannter entwendet Leichtkraftrad aus Kleingartenkolonie in Buxtehude

Am 14.07.2020, zwischen 8:00 und 13:00 Uhr, kam es in einer Kleingartenkolonie in Buxtehude, am dortigen "Schäferkamp", zu einem Diebstahl eines Leichtkraftrades. Das Leichtkraftrad der Marke "San Yang" in blau wurde laut Angaben des Geschädigten auf dem Parkplatz vor der Kleingartenkolonie abgestellt. Das Kleinkraftrad ist zudem mit einem gelben Aufkleber auf dem vorderen Schutzblech versehen.

Die Polizei Buxtehude bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04161-6470 bei der Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

2. Sachbeschädigung an einer Stader Ampelanlage

Bereits in der Nacht vom 30.06.2020 auf den 01.07.2020 kam es an der Ampelanlage der Landstraße 111, an der Fußgängerüberquerung Götzdorf, zu einer Sachbeschädigung des Tasters der Ampelanlage.

Ein unbekannter Täter beschädigte den Taster vermutlich mit einem Feuerzeug oder mit einem anderen brennbaren Gegenstand. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

