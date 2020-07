POL-STD: Unbekannter beschädigt Pkw durch Eierwurf --- Versuchter Einbruch in Stader Juweliergeschäft --- Verkehrsunfall auf der B74

Polizeiinspektion Stade

1. Unbekannter beschädigt Pkw durch Eierwurf

Am Freitag, d. 03.07.2020, zwischen 07:00 und 12:00 Uhr, bewarf ein Unbekannter einen roten Mercedes Benz mit rohen Eiern, der auf dem Parkplatz der Hauptschule "Thuner Straße" in Stade geparkt wurde.

Nachdem der Pkw gesäubert wurde, musste die Eigentümerin jedoch feststellen, dass sich teilweise der Lack löste. Es besteht daher der Verdacht, dass sich in den Eiern noch zusätzliche Substanzen befunden haben.

Der Sachschaden dürfte sich hier auf über 1000 Euro beziffern lassen.

Die Polizei Stade bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder andere, sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Stader Juweliergeschäft

Am frühen Morgen des 08.07.2020, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Stader Innenstadt, in der Hökerstraße, zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der dortigen "Hökerstraße".

Der unbekannte Täter versuchte mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand die Haupteingangstür gewaltsam einzuschlagen, was ihm jedoch misslang. Er ließ schließlich von der Tatbegehung ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei Stade bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder andere, sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

3. Verkehrsunfall auf der B74

Am gestrigen Dienstag, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 74, in der Nähe der Ortschaft Schwinge, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 28-jährige Fahrer des VW Polo die B74 in Fahrtrichtung Bremervörde und beabsichtigte auf die Kreisstraße 2 nach Mulsum abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 43-Jährigen, der mit seinem Mercedes Sprinter die B74 in Fahrtrichtung Stade befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Beteiligte schwer verletzt wurden. Sie wurden mit dem Rettungswagen in das Elbe Klinikum Stade verbracht.

Die B74 musste für die Zeit der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es jedoch nicht.

