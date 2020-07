Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in die Berufsbildende Schule Buxtehude

Stade (ots)

Am vergangenen Wochenende, 03.07.-06.07.2020, kam es zu einem Einbruch in die BBS-Buxtehude, in der dortigen Konopkastraße.

Der unbekannte Täter gelang über ein Baugerüst an ein Fenster im 1. Obergeschoss und öffnete dieses gewaltsam.

Im Objekt legte sich der Täter diverse Elektronikgeräte zum Abstransport bereit. Da er jedoch den Großteil des Diebesguts zurücklassen musste, ist davon auszugehen, dass er bei der Tatbegehung gestört wurde.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

