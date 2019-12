Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Falsche Polizeibeamte kontrollieren Passanten

Hütschenhausen (ots)

Am frühen Sonntagabend wurden in Hütschenhausen drei Fußgänger einer Personenkontrolle unterzogen. Gegen 19.50 Uhr hielten zwei junge Männer, etwa im Alter von 20 bis 30 Jahren, in einem neueren, schwarzen 1er BMW drei Jugendliche an, die in der Zehntenscheuerstraße liefen. Die beiden Männer zeigten einen vermutlich gefälschten Dienstausweis vor und forderten einen der drei Passanten zu einem Drogentest auf. Sie ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab und fuhren ohne weitere Maßnahmen wieder davon. Einen gleichartigen Fall wurde, nahezu zeitgleich, in der Husarenstraße gemeldet. Tatfahrzeug sei hier ein Mercedes Kombi gewesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Landstuhl bittet um Hinweise unter 06371 / 9229-0

