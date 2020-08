Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

Uslar (ots)

K 449 (js) Am 13.08.20, gegen 09.25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Bodenfelde mit seinem Fahrzeug die K 449 aus Richtung Bodenfelde kommend in Richtung Uslar. Im Kurvenbereich auf dem "Wienser Kopf" geriet der PKW auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

