Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörsendiebstahl

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 13.08.20, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Person in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße in Uslar die Geldbörse einer Kundin. Diese befand sich in einer verschlossenen Handtasche, die im Einkaufswagen abgelegt war. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 140 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

