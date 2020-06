Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Florstadt: Anhänger und geladenen Aufsitzmäher gestohlen

Friedberg (ots)

Florstadt: Anhänger und geladenen Aufsitzmäher gestohlen

Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten Langfinger einen am Parkplatz des Friedhofs in Nieder-Florstadt (Kirchwegallee) geparkten Anhänger des Herstellers "Wagenbouw" (FB-FE 83). Dieser war beladen mit einem Ausfsitzrasenmäher von "Iseki". Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

