Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pech gehabt!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuenrade (ots)

In Affeln meldete am gestrigen Mittwoch, kurz nach 14:30 Uhr, ein pensionierter Polizist den Diebstahl eines Blumenkübels aus seinem Vorgarten. Zwei Männer hätten diesen ausgeleert und mitgenommen. Sie fuhren mit einem weißen Kastenwagen mit Bochumer Kennzeichen in Richtung Langenholthausen davon. Die Werdohler Polizisten suchten den Geschädigten zur Anzeigenaufnahme/Sachverhaltsschilderung auf. Zeitgleich trafen Polizisten der Wache Menden das Fahrzeug in Volkringhausen an und kontrollierten es. Hier wurden an dem weißen Kastenwagen erhebliche Mängel festgestellt, so dass die Spezialisten des Verkehrsdienstes ebenfalls zum Einsatz kamen. Im Laderaum befand sich u.a. auch der gestohlene Blumenkübel. Der gestellte Kastenwagen wurde nun nach Menden zum Sachverständigen begleitet.

Ergebnis: Eine Strafanzeige wegen des Diebstahls des Blumenkübels gegen den Bochumer Fahrer und Beifahrer. Ordnungswidrigkeiten gegen die Gewerbeordnung (Keine Reisegewerbekarte), Kreislaufwirtschaftsgesetz, Fahrpersonalgesetz in Verbindung mit Fahrpersonalverordnung und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Fahrer und Halter sowie die Untersagung der Weiterfahrt auf Grund diverser technischer Mängel (Durchrostung von Rahmenteilen, verschlissene Bremsscheiben, nicht funktionsfähige Feststellbremse, keine Hupe, defekte Beleuchtung, etc.).

Die Reise dieses "Gefährts" ging nur noch auf einem geeigneten Anhänger weiter Gemeinsamer schöner Erfolg!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell