Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wohnhausbrand in Wittingen/ Polizei ermittelt Ursache

Wittingen (ots)

Wittingen, Spörkenstraße 05.01.2020, 01.45 Uhr

Die Ursache des Gebäudebrandes am vergangenen Sonntag in der Spörkenstraße in Wittingen ist geklärt. Nach intensiver Auswertung der am Brandort gesicherten Spuren gehen die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn abschließend von einem technischen Defekt aus.

Darüber hinaus gibt es keinerlei Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Der Brandort wurde durch die Polizei wieder freigegeben, das Haus ist derzeit jedoch unbewohnbar.

