Polizei Bochum

POL-BO: Banner in luftiger Höhe entrollt - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots)

Unbekannte haben am heutigen 1. Juni am Bochumer Bergbaumuseum ein Banner aufgehängt und sich entfernt. Nach ersten Ermittlungen betrat eine mehrköpfige Gruppe gegen 10.40 Uhr das Museum. Diese Besuchergruppe fuhr mit dem Aufzug nach oben, hängte ein Transparent auf und entfernte sich unmittelbar nach der Aktion gemeinschaftlich in unbekannte Richtung. Augenscheinlich handelt es sich um Umweltaktivisten. Eine Fahndung im Nahbereich führte noch nicht zum Ergreifen der Beteiligten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Banner sichergestellt. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalwache unter der Rufnummer: 0234/909-4441.

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

