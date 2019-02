Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Polizeibeamte beleidigt und bespuckt

Freiburg (ots)

Durchgreifen musste die Polizei am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wehrer Straße. Aufgrund privater Umstände geriet ein 37jähriger Mann mit einem anderen Mann in Streit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden anschließend aufs Übelste beleidigt und bespuckt. Als sich der Mann dann mit erhobenen Fäusten vor den Beamten aufbäumte wurde er überwältigt, wobei er noch versuchte die Beamten am Boden liegend zu treten. Er durfte sich anschließend in den Räumen des Polizeireviers beruhigen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Kj

