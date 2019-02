Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer fährt gegen Auto - Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr befuhr ein Radfahrer den Geh-/Radweg in der Clara-Immerwahr-Straße in Richtung der Wiesentalstraße. Er fuhr hierbei in entgegengesetzter Richtung und stieß vermutlich aus Unachtsamkeit gegen einen VW Golf, welcher an der Einmündung Ob der Gaß stand. Der Radfahrer kam nicht zu Fall, er konnte sich am Fahrzeug abstützen. Obwohl ein Schaden von rund 1000 Euro an dem Golf entstand, entfernte sich der Radler unerlaubt von der Unfallstelle. Er war etwa 40 Jahre alt und trug eine gelbe Jacke und einen Helm. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen.

