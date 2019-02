Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Fahrraddiebstahl beim Rathaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 09.30 und 11.30 Uhr wurde beim Fahrradständer am Rathaus in Bad Bellingen ein Fahrrad entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damen-Mountainbike, Marke Ghost in weiß-lila. Hinweise erbeten an den Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626/97780-0.

