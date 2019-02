Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruchsversuch in Wyhlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Mittwochabend wurde versucht in eine Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen Unbekannte Täterschaft versuchte die Eingangstüre aufzuhebeln. Aus nicht bekanntem Grund wurde der Versuch aufgegeben. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich mitteilen können.

