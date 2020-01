Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht vor Baumarkt

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Winkeler Straße 07.01.2020, 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes an der Winkeler Straße in Gifhorn ereignet hat.

Zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr rammte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm parkenden PKW, der dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen grauen VW Tiguan. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, zu melden.

