Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec aus Keller gestohlen

BocholtBocholt (ots)

Ein Pedelec (Marke: Alu Bike) im Wert von ca. 400 Euro und Lebensmittel im Wert von ca. 10 Euro entwendete ein noch unbekannter Täter aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses an der Friesenstraße. Vermutlich hatte der Täter die Hauseingangstür aufgehebelt und war so in das Haus gelangt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Sonntag, 19.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

