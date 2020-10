POL-IZ: 201021.7 Horst: Kabeldiebstahl - unklare Schadenshöhe

Polizeidirektion Itzehoe

Horst (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Diebe aus einem Rohbau in Horst mehrere hundert Meter Kabel entwendet und weitere Meter unbrauchbar gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 18.00 Uhr, bis zum Montagmorgen begaben sich Unbekannte in einen Rohbau in der Straße Am Markt. Im Inneren rissen sie 300 Meter bereits verlegte Kabel von unbekanntem Wert aus der Wand. Durch diese Aktion machten sie weitere 200 Meter bereits verlegter Kabel nicht mehr verwendbar. Die Gesamtschadenshöhe bleibt noch zu ermitteln, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 geben können.

