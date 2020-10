Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pkw überschlägt sich auf der Autobahn 61 - ein Schwerverletzter

Mönchengladbach-BAB 61, 05.10.2020, 19:41 Uhr, Fahrtrichtung Venlo - AS Holt (ots)

Am heutigen Abend rückte die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB 61 in Fahrtrichtung Venlo aus. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden unterhalb der Autobahnbrücke Holt einen völlig zerstörten Sportwagen im Bereich der Böschung vor. Der Fahrer und einzige Insasse des Unfallfahrzeuges war bereits kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch couragierte Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden. Er wurde unmittelbar, noch an der Unfallstelle, von einem Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch stabilisiert und in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der medizinischen Versorgung, stellten vorsorglich Löschmittel bereit, leuchteten die Einsatzstelle aus und sicherten die Unfallstelle gegen den Verkehr ab.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

