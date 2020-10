Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Couragierte Bürger löschen brennende Altpapiertonne

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen, 04.10.2020, 16:32 Uhr, Kochschulstraße (ots)

Am Sonntagnachmittag entdeckten Spaziergänger im Beller Park eine Rauchentwicklung im Bereich des Tennisheims an der Kochschulstraße und alarmierten über Notruf 112 die Feuerwehr. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass auf dem Gelände des Tennisheims in unmittelbarer Nähe zum Gebäude eine Abfalltonne mit Altpapier gebrannt hatte. Die Anrufer selbst hatten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits effektive Löschmaßnahmen eingeleitet und hatten den Brand unter Kontrolle bringen können. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr durch und konnte die Einsatzstelle rasch an ein Mitglied des Tennisvereins übergeben.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell