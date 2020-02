Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: versuchter Einbruch in einen Pkw

Rinteln (ots)

(jwp)Am Freitag, gegen 07:05 Uhr, musste ein 53-jähriger Rintelner feststellen, dass in der Herrengasse in seinen Firmenwagen versucht worden war einzubrechen. Bereits am Donnerstag um 16:00 Uhr hatte er den Renault Kangoo in der Herrengasse abgestellt. Am nächsten morgen stellte er fest, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, die vordere Scheibe der Beifahrerseite aufzuhebeln. Dazu hatte der das Dichtgummi gewaltsam entfernt. Das Eindringen in das Fahrzeug gelang jedoch nicht. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel.: 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

