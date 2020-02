Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht zwischen Essern und Steinbrink

31603 Diepenau, OT. Essern (ots)

Am 06.02.2020, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der L343 zwischen Essern und Steinbrink zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr in Höhe der Außenspiegel beschädigt wurden. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer welcher von Essern in Richtung Steinbrink fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen silbernen Audi handeln.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei Stolzenau entgegengenommen.

