Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Landkreis Rottweil) Auffahrunfall (07.12.2020)

Fluorn-WinzelnFluorn-Winzeln (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls den ein 38-Jähriger am heutigen Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, an der Einmündung Winzelner Straße / Birkenweg verursacht hat. Ein vor ihm fahrender 52-jähriger Lkw-Fahrer bremste verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der 38-Jährige zu spät und fuhr auf den Anhänger des Lkw. Beide Fahrer blieben unverletzt.

