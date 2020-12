Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Trickbetrüger ergaunern hohen Bargeldbetrag und Schmuck - Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen am Telefon (04.12.2020)

Mit der sogenannten Enkeltrickmasche haben unbekannte Täter am vergangenen Freitag eine 84-jährige Seniorin aus Tuttlingen um ihre Ersparnisse gebracht. Ein Mann rief am Freitag, gegen 13 Uhr, bei der 84-Jährigen an und gab sich als ihr Bruder aus. Er gab an beim Notar zu sitzen und für einen Hauskauf noch Geld zu benötigen. Die gutgläubige Frau, die den Trick nicht durchschaut hatte, begab sich sofort zu Bank und hob einen hohen Geldbetrag ab. Dieses Bargeld sowie Goldschmuck übergab sie später an ihrer Türe an eine unbekannte Abholerin, die sich als Sekretärin des Notars ausgab. Als die ältere Frau am nächsten Tag mit ihrem Bruder telefonierte, bemerkte sie, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Geschädigte beschreibt die Abholerin wie folgt: 40 - 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank und Brillenträgerin. Personen, die am Freitag gegen 13 Uhr in der Emminger Straße die Geldübergabe beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Wie dieser Fall wieder zeigt, ist es nach wie vor notwendig, dass insbesondere ältere Menschen über die Betrugsmaschen informiert und entsprechend sensibilisiert werden. Informationen zu diesem Thema gibt es in der Broschüre "Vorsicht Abzocke!" unter: https://praevention.polizei-bw.de/ oder bei jeder Polizeidienststelle. Auch werden die Jüngeren gebeten, ihre älteren Angehörigen vor solchen Betrugsmaschen zu warnen.

