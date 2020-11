Polizei Mettmann

POL-ME: Nachtragsmeldung zu: "Rettungswagen gestoppt und Fahrer beraubt - die Polizei ermittelt" - Ratingen - 2011129

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2011127 kürzlich berichtet hatte, wurde in der Nacht zu Mittwoch (25. November 2020) ein 42-jähriger Rettungssanitäter auf der Straße "Am Sondert" in Ratingen beraubt (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4773987).

Hierzu stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar:

Bei dem 42-jährigen Rettungssanitäter handelt es sich nicht um einen Solinger, sondern um einen Leverkusener. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Ob etwas aus dem Notfallkoffer entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden, da der 42-Jährige selbst aufgrund seiner bei dem Überfall erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

