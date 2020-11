POL-ME: 54-jähriger Motorroller-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2011126

Polizei Mettmann

54-jähriger Motorroller-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2011126

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (25. November 2020) kam es auf der Niederstraße in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 54-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 7:30 Uhr fuhr der Langenfelder auf seinem Motorroller über die Baumberger Chaussee. Als er nach links auf die Niederstraße abbog, fuhr er einem 28-jährigen Erkrather hinterher, der mit seinem Audi A4 in Richtung Krischerstraße unterwegs war. Als der Erkrather nach links abbog um seinen Wagen an einer Grundstückseinfahrt zu wenden, bemerkte dies der Rollerfahrer zu spät und fuhr seitlich von hinten in den Audi. Dabei kam der Langenfelder zu Fall und wurde schwer verletzt.

Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audifahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Derzeit wird noch ermittelt, ob der Audifahrer kurz vor seinem Wendemanöver den Blinker betätigte - hierzu liegen der Polizei unterschiedliche Aussagen der Beteiligten vor.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr der Stadt Monheim im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Zur Dauer der Unfallaufnahme war die Niederstraße komplett gesperrt.

