POL-ME: Rettungswagen gestoppt und Fahrer beraubt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2011127

Mettmann (ots)

Ein Unbekannter stoppte in der Nacht zu Mittwoch (25. November 2020) auf der Straße "Am Sondert" in Ratingen einen Rettungswagen. Anschließend schlug er den Fahrer nieder und durchsuchte den Notfallkoffer. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entkam der Räuber unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 02:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Solinger mit einem Rettungswagen der "Johanniter-Unfall-Hilfe" die Straße "Am Sondert" in Richtung Krummenweger Straße in Ratingen-Breitscheid. In Höhe der Bushaltestelle "Linneper Weg" sah er einen Mann, welcher winkend auf sich aufmerksam machte.

In der Annahme, dass der Mann Hilfe benötige, stoppte der Solinger den Rettungswagen und eilte mit seinem Notfallkoffer zu dem Anhalter. Völlig unerwartet schlug dieser jedoch den Rettungssanitäter mit einem unbekannten Gegenstand nieder. Anschließend durchsuchte er den Notfallkoffer und entfernte sich mit einem Mountainbike in unbekannte Richtung.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20-25 Jahre alt - circa 185-190 cm groß - schlanke Figur - bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke und dunkler Jeans sowie einer dunklen Cappy mit weißen "YP"-Applikationen

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Räuber im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Identität, der Herkunft oder dem aktuellen Aufenthaltsort des Mannes tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

