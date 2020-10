Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.10.2020, gegen 02:00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bertholdstraße zu einer zunächst verbalten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Diese verlagerte sich weiter vor die Gaststätte, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Mehrere Tatbeteiligte flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Innenstadt. Eine der flüchtenden Personen konnte in der Moltkestraße vorläufig festgenommen werden. Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens drei Personen leicht verletzt. Die angetroffenen Personen, darunter zwei Geschädigte, waren zur Tatzeit erheblich alkoholisiert. Das Polizeirevier Freiburg Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

