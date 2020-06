Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Täter zerstören Scheibe

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Detmeroder Markt 26.06.2020, 02.20 Uhr - 03.30 Uhr

Unbekannte haben versucht in eine Lokalität am Detmeroder Markt einzubrechen. Ob und was sie dabei erbeuteten ist derzeit noch unklar. Fest steh, dass sie einen Schaden von rund 2.000 Euro anrichteten. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen Freitagmorgen 02.20 Uhr und 03.30 Uhr über das Einkaufszentrum und im Schutze der Dunkelheit an die Lokalität. Hier zerstörten sie eine zur Terrasse des Lokals gelegenen Fensterscheibe und wollten ins Innere der Gaststätte gelangen. Vermutlich wurden sie bei der Tatbegehung gestört, denn sie ließen alles stehen und liegen und flüchteten unerkannt. Der derzeitig bekannte Schaden dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

