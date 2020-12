Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen, B 314/L214, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert 5.000 Euro Schaden (07.12.2020)

Blumberg-Epfenhofen, B 314/L214, Schwarzwald-Baar-KreisBlumberg-Epfenhofen, B 314/L214, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Montag, gegen 08.45 Uhr, an der Auffahrt von der Landesstraße 214 auf die Bundesstraße 314 bei Blumberg-Epfenhofen beziehungsweise Fützen ereignet hat. Hintereinander waren zwei Kleintransporter-Fahrer auf der L 214 unterwegs und wollten von dieser auf die Bundesstraße 314 auffahren. Aufgrund eines auf der B 314 nahenden Fahrzeugs musste der vorne befindliche Fahrer eines Ford Transits verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes Sprinters reagierte zu spät und prallte in das Heck des Transits. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

