Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Beverungen

Beverungen (ots)

Am Samstagabend (27. Februar) parkte ein schwarzer Audi Q 5 auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Lange Straße in Höhe der Einmündung Theodor-Roeingh-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte im Zeitraum von 18.50 Uhr bis 19.15 Uhr einen Schaden rechtsseitig im Bereich der vorderen Stoßstange. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt daher wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen genommen. /ell

