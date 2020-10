Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auto eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwochnachmittag (28.10.2020) in ein Auto an der Panoramastraße eingebrochen. Eine Zeugin beobachtete den Mann gegen 14.05 Uhr, wie er das Fenster auf der Beifahrerseite eines Ford Transit einschlug und Bargeld vom Armaturenbrett stahl. Die Frau alarmierte die Polizei, der Täter flüchtete. Er wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und mit dunklem Teint. Er trug einen dunkelgrünen Parka mit Kapuze und Pelzbesatz, eine Jeans sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz mit kleinem weißem Aufdruck. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

