Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Stuttgart-Nord/-ZuffenhausenStuttgart-Nord/-Zuffenhausen (ots)

Ein 17 Jahre alter VW-Fahrer ist in den frühen Donnerstagmorgenstunden (29.10.2020) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Polizeibeamte beabsichtigten, das Auto gegen 02.40 Uhr in der Stresemannstraße zu kontrollieren. Unvermittelt beschleunigte der 17-Jährige seinen Wagen und flüchtete in Richtung Zuffenhausen. Während seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln, ehe er mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich des Kelterplatzes von der Fahrbahn abkam und in einem Grünstreifen zum Stehen kam. Polizeibeamte nahmen den 17-jährigen Fahrer vorläufig fest. Er und seine 23-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall offenbar unverletzt. Ein Alkoholtest ergab, dass der Jugendliche mutmaßlich betrunken war. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der VW musste abgeschleppt werden. An dem Wagen sowie an dem Grünstreifen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden durch die Fahrweise des Jugendlichen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nachdem sich der 17-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste, übergaben ihn die Beamten in die Obhut der Mutter.

