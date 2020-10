Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreuzungsbereich

Stuttgart-NordStuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Wolframstraße sind am Mittwochnachmittag (28.10.2020) drei Personen leicht verletzt worden. Ein 55 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 14.10 Uhr in der Wolframstraße in Richtung Wolframtunnel unterwegs. Auf Höhe einer Tiefgaragenzufahrt eines Einkaufszentrums querte der 55-Jährige mutmaßlich bei Rotlicht den Kreuzungsbereich. Dabei kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Peugeot einer 28-Jährigen. Die Frau fuhr zuvor aus der Tiefgarage aus und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 28-Jährige, ihr 30-jähriger Beifahrer sowie der 55-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und versorgten sie. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war die Feuerwehr zum Abbinden der Stoffe ebenfalls vor Ort.

