Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto ausgebrannt

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist am Mittwochmorgen (28.10.2020) in der Theodor-Veiel-Straße der Audi einer 25-Jährigen in Brand geraten. Die 25-Jährige befand sich gegen 08.30 Uhr gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn an dem geparkten Fahrzeug. Noch während die Frau ihren Sohn anschnallte, bemerkte sie im Fahrzeuginneren Rauch, woraufhin sie sich und ihren Sohn in Sicherheit brachte und das Auto verließ. Binnen kurzem stand der Audi in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand rasch. Die 25-Jährige sowie ihr Sohn blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell