Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebockt und Räder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (27.10.2020) die Kompletträder von zwei Autos gestohlen, die im Bereich Heilbronner Straße/ Borsigstraße abgestellt waren. Die Diebe machten sich in der Nacht an den beiden Mercedes zu schaffen, die in einem umzäunten Außenbereich eines Autohauses geparkt waren. Sie bockten die beiden Fahrzeuge auf, montierten die Räder ab und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 09.20 Uhr und alarmierten die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189003800 zu melden.

