Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld aus LKW gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Montag (26.10.2020) aus einem an der Reuchlinstraße abgestellten LKW mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Der Fahrer entlud zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr seinen LKW Iveco, den er an der Reuchlinstraße geparkt hatte. Hierbei musste er offenbar mehrfach sein Fahrzeug für kurze Zeit aus den Augen lassen. Unbekannte öffneten in diesem Zeitraum den LKW und erbeuteten eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell