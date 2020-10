Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Rotlichtfahrt Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmittag (26.10.2020) in der König-Karl-Straße offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtet, einen Auffahrunfall verursacht und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte fuhr mit seinem silbernen Mercedes mit Stuttgarter Zulassung gegen 12.30 Uhr in der König-Karl-Straße Richtung Innenstadt. Vor der Abfahrtsrampe in Richtung Schönestraße missachtete er offenbar das Rotlicht, so dass die Autofahrer, die von der König-Karls-Brücke kamen und bei Grünlicht in Richtung Schönestraße abbogen, bremsen mussten. Ein 54-jähriger Mann rutschte dadurch, offenbar aufgrund der im Boden eingelassenen Schienen, auf den vor ihm fahrenden Mercedes eines 60-Jährigen und schob diesen auf den Fiat einer 52-Jährigen auf. Die 56 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell