Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 9.500 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Karlsruhe ereignete.

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem VW gegen 16:30 Uhr auf der Nördlichen Hildapromenade unterwegs. An der Kreuzung zur Stabelstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 54-jährigen BMW-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin vorsorglich in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

