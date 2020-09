Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Stopp-Schild missachtet und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von fast 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagmittag im Kreuzungsbereich Waghäusler Straße / Nördliche Waldstraße ereignet hat.

Gegen 12:10 Uhr fuhr die 70 Jahre alte Unfallverursacherin von der Nördliche Waldstraße in Richtung Waghäusler Straße. Hier übersah sie den von der Waghäusler Straße in Richtung Kirrlach fahrenden Caddy und kollidierte mit diesem. Dieser wurde in der Folge nach rechts auf den von der Südliche Waldstraße kommenden Lkw abgewiesen. Alle drei Fahrzeuge mussten aufgrund des erheblichen Sachschadens abgeschleppt werden. Der 47-jährige Caddy-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell