Polizei Hagen

POL-HA: Firmeneinbruch an der Schwerter Straße

Hagen (ots)

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Gasvertriebs an der Schwerter Straße ein. Die Täter gelangten üer ein Garagentor in das Gebäude und stahlen Bargeld in niedriger, vierstelliger Höhe. Auch eine Flex, eine Bohrmaschine und eine Spiegelreflexkamera nahmen die Einbrecher mit. Aus einem Getränkeautomaten der Firma, der nicht verschlossen war, entnahmen sie zusätzlich Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell