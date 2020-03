Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Aufbruch am Hengsteysee

Hagen (ots)

Am Sonntagabend, 19.20 Uhr, rief eine Autobesitzerin die Polizei zu einem Parkplatz am Hengsteysee. Die Frau gab an, ihren Wagen um 18:00 Uhr kurz hinter der Hagener Stadtgrenze auf einem Parkplatz abgestellt zu haben. Als sie um 19:20 Uhr zurückkehrte, war die Beifahrerscheibe des Toyotas eingschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren fehlten ein Handy, eine Brille sowie die Handtasche der 50-Jährigen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise können unter 02331-986-2066 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell