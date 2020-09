POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 13.500 Euro waren am Donnerstag gegen 17 Uhr die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Heidelberger Straße in Graben-Neudorf.

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt im stockenden Verkehr anhalten. Die nachfolgende 61 Jahre alte Autofahrerin erkannte dies rechtzeitig und kam dahinter zum Stehen. Schließlich fuhr ein 48-jähriger Pkw-Führer auf und schob beide vor ihm befindliche Fahrzeuge aufeinander.

Der mutmaßliche Verursacher sowie der 32-Jährige und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Vorsichtshalber kam die 26-Jährige per Rettungswagen in eine Klinik.

