Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110520-364: Unfallflucht - Fahrer ermittelt - Blutprobe

Wiehl (ots)

Nach einem Unfall auf der Marienhagener Straße flüchtete der Verursacher. Kurze Zeit später klingelte die Polizei an seiner Haustür.

Am Samstagabend (9. Mai) fuhr ein 21-jähriger Reichshofer mit seinem blauen Pkw auf der Marienhagener Straße gegen einen Holzzaun. Dabei entstand an dem Zaun ein Schaden von etwa 200 Euro. Ein Zeuge hatte um 23 Uhr den Unfall beobachtet, aber noch bevor er mit dem Fahrer sprechen konnte, hatte dieser die Flucht ergriffen. Am Unfallort zurück blieb sein Kennzeichen, welches bei dem Unfall abgefallen war.

Die hinzugezogene Polizei konnte anhand des Kennzeichens die Wohnanschrift des 21-jährigen Fahrers ermitteln. Sein Auto wies frische Unfallschäden auf. Der 21-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Er musste einen Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

