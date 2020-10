Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-MühlhausenStuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (27.10.2020) in einer Stadtbahn der Linie U12 eine 18-jährige Frau belästigt. Die Frau war gegen 19.00 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Dürrlewang unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle Max-Eyth-See bemerkte die 18-Jährige im Zug einen Mann, der sein Glied aus der Hose hängen ließ, sich vor die Frau stellte und an diesem manipulierte. Erst als an der Haltestelle Züricher Straße drei weitere Fahrgäste in den Wagon zustiegen, beendete der Täter seine Handlung und verließ fluchtartig die Stadtbahn in unbekannte Richtung. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er hatte ein längliches Gesicht und kurze, dunkelgraue Haare. Der Mann trug eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung, einen dunklen Mantel, eine hellgraue Hose sowie einen dunklen Rucksack, welcher sich am oberen Ende zurollen ließ. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

