Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Donnerstag (17.09.2020) gegen 09:35 Uhr im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Freiligrathstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 54-Jähriger mit seinem Renault den Parkplatz in Fahrtrichtung Grimmestraße zu verlassen. Dabei übersah er jedoch aus bislang ungeklärter Ursache eine 47-jährige Fußgängerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde ambulant in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

