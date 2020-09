Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (16.09.2020) gegen 13:45 Uhr in der Pappelstraße wurde ein 47-Jähriger leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Opel zunächst die Straße Am Bügel und beabsichtigte im weiteren Verlauf in die Pappelstraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich mit dem Peugeot eines 47-Jährigen. Dieser verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

