Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxi fährt gegen Eisenstange im Gully

Bild-Infos

Download

Altena (ots)

Unbekannte Täter steckten in der Nacht auf Donnerstag eine massive Eisenstange in einen Gullydeckel auf der B236. Ein Taxi, besetzt mit dem Fahrer (50) und zwei Fahrgästen, war um 00.20 Uhr auf der Werdohler Straße in Richtung Altena unterwegs. Etwa 200 Meter hinter der Einmündung Buchholzstraße gab es plötzlich einen Knall. Der Fahrer wendete sein Auto. Wie sich dann herausstellte, hatte der linke Außenspiegel die im Gully eingesteckte Stange touchiert. Dabei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Insassen des E-Klasse Mercedes blieben unverletzt. Polizeibeamte stellten die Stange sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Nun werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen.

Anlage: Foto der Stange

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell